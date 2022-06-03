Движение по путепроводу через железную дорогу на участке автодороги Заполярный – Сальмиярви открыто

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин 2 июня работал в Печенгском муниципальном округе. Совместно с начальником «Мурманскавтодора» Вячеславом Алиевым он осмотрел ход работ по завершению ремонта автомобильного путепровода через железную дорогу: участок автодороги Заполярный – Сальмиярви, км 4+597. Работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Готовность составляет 99%, основная часть работ завершена в 2021 году. В ходе этого строительного сезона объект будет введён в эксплуатацию. Движение по путепроводу открыто. Подрядчикам осталось закончить работы по устройству водоотведения и нанести дорожную разметку. Министр поручил подрядчикам привести в порядок прилегающую территорию и убрать мусор.

Вместе с главой Печенгского муниципального округа Андреем Кузнецовым в ходе рабочей поездки министр осмотрел основные региональные дороги в муниципалитете и объекты прошлогоднего ремонта. В этом году от жителей Печенгского округа поступали жалобы на качество содержания проезжей части и тротуаров. Замечания учтены, и в самое ближайшее время к работам приступит новый подрядчик.

В 2021 году на автоподъезде к Лиинахамари (на участке км 0+000 – км 2+784 протяженностью – 2 784 п.м.) и автодороге Заполярный – Сальмиярви (на участке км 33+250 - км 33+800 протяженностью 550 п.м.) выполнено устройство тротуаров.

На автоподъезде к Заполярному полностью завершено устройство недостающего электроосвещения и тротуаров. Устранение замечаний по работам на тротуарах на автоподъезде к Заполярному (на участке км 0+060 – км 0+318, км 1+045 – км 2+485 протяженностью –1 758п.м.) в этом строительном сезоне будет сделано с учетом поступивших жалоб от жителей муниципалитета. Гарантийный срок составит 5 лет.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по прошлогоднему ремонту дорог в муниципалитете у заказчика нареканий нет. В этом году в Заполярном будет отремонтирована ул. Юбилейная, в Никеле - ул. Сидоровича, ул. 14-й Армии до перекрестка с ул. Октябрьской и ул. Октябрьская до площади Ленина, а также автомобильная дорога в н.п. Корзуново. К работам приступят в июле.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/