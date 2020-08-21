Движение по встречной полосе не пугает некоторых водителей

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, совершающих выезд на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, на территории Мурманской области с 14 по 23 августа проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В первую неделю проведения операции в ходе несения службы сотрудниками Госавтоинспекции по Мурманской области было пресечено более 65 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения (часть 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Один водитель привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Законодательством за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишение права управления транспортными средствами на 1 год.

Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции - главная задача мероприятия заключается, прежде всего, в профилактике нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.