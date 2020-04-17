Движение судов в Арктике становится все более интенсивным

Арктический совет опубликовал основные положения отчёта, подготовленного рабочей группой Программы защиты Арктической морской среды (PAME), сообщает Фонд Росконгресс. Исследователи отмечают рост судоходства в Арктике.

Движение судов в Арктике становится все более интенсивным. Разведка месторождений и добыча ресурсов, а также развивающийся морской туризм наряду с меняющимися экологическими, социальными и экономическими моделями ведут к росту судоходства в регионе и привлекают в арктические воды значительное число различных потребителей.

В связи с растущей потребностью в точных, надежных и актуальных данных о деятельности судов в Арктике рабочая группа Программы защиты арктической морской среды Арктического совета разработала проект «Данные о судоходстве в Арктике» (ASTD). Программа PAME использует данные из системы ASTD для анализа и составления отчетов о судоходстве в Арктике.

В рамках первого «Отчёта о состоянии судоходства в Арктике» под Арктикой понимается территория, указанная в Полярном кодексе. Отмечается, что за шестилетний период (с 2013 по 2019 год) число судов, заходящих в воды Арктики (в соответствии с Полярным кодексом), увеличилось на 25%. Общее движение судов в этой области возросло на 75%: с 6,51 млн морских миль в 2013 году до 9,5 млн морских миль в 2019 году.

Бо́льшую часть судов (41%), заходящих в воды Арктики (в соответствии с Полярным кодексом), составляют рыболовецкие суда. Кроме того, в регионе часто ходят ледоколы и исследовательские суда. В 2019 году в воды Арктики (в соответствии с Полярным кодексом) заходили 73 круизных лайнера, что обусловлено ростом арктического морского туризма. Движение сухогрузов в водах Арктики (в соответствии с Полярным кодексом) в период с 2013 по 2019 год увеличилось на 160%.

После выпуска своего первого отчёта Программа защиты арктической морской среды продолжит отслеживать тенденции с помощью системы ASTD и будет регулярно публиковать аналогичные отчеты в целях повышения осведомленности и обмена данными о деятельности судов в Арктике. Со временем эти данные могут быть использованы при разработке рекомендаций для повышения безопасности в водах Арктики, а также для обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды.