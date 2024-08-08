Движение «Волонтёры культуры» запускает всероссийскую акцию «Культурный маршрут Фанагории»

Всероссийское движение культурных добровольцев в преддверии Международного волонтёрского лагеря программы «Волонтёры культуры» объявляет о старте онлайн-акции «Культурный маршрут Фанагории» в социальной сети «ВКонтакте».

До 1 сентября можно принять участие можно в пяти номинациях, каждая из которых приурочена к одной из смен лагеря: «Классические древности юга России», «Воспоминания о Фанагории», «Найди Фанагорию», «Истории казачьих песен» и «По тропам Фанагории».

Представленные работы будет оценивать экспертная комиссия, состоящая из деятелей культуры и искусства России. Эксперты выберут 10 лучших работ в каждой номинации, которые будут размещены на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и в группе «Волонтёры культуры» в социальной сети «ВКонтакте». Победители акции будут награждены памятными призами от программы «Волонтёры культуры», их работы также будут представлены в Музее-заповеднике «Фанагория» во время проведения Международного волонтёрского лагеря.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, акция проводится Роскультпроектом в рамках программы «Волонтёры культуры» нацпроекта «Культура». С подробностями проведения можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/