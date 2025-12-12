Двое конкурсантов из Мурманской области вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Объявлены победители конкурсного трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число сильнейших вошли 200 человек – 100 наставнических пар из 55 регионов страны.

Среди победителей двое представителей Мурманской области: заведующий по учебной работе Центра цифрового образования детей «IT-куб» города Мурманск Ксения Кузнецова и начальник Центра цифрового образования «IT-куб» Юлия Щапова.

В течение трека участники выполняли творческие и практические задания: анализировали примеры наставничества в искусстве, решали педагогические кейсы и готовили совместные проекты. На итоговом очном мероприятии победители продолжили эту работу – создали инициативы, которые могут быть внедрены в школах, колледжах и вузах. Были представлены проекты по трём направлениям – вовлечение студентов педагогических специальностей в работу в сфере образования, поддержка начинающих педагогов и профилактическая работа с несовершеннолетними.

Ксения Кузнецова успешно совмещает административную работу и преподавание, реализуя образовательные программы для разных категорий детей, включая одарённых ребят и детей с ограниченными возможностями здоровья. Также является наставником для участников чемпионатов «Абилимпикс» и активно развивает чемпионатное движение среди юниоров. Так же является наставником для молодых педагогов центра «IT- куб». Стремится к профессиональному росту и развитию. Принимает участие в конкурсах профессионального мастерства и рассматривает их как площадку для личностного и профессионального роста.

«Участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» дало импульс задуматься о реализуемой в нашей организации модели наставничества, структурировать её, а также в личной работе с наставником определить собственные дефициты для административной должности и спланировать действия по их восполнению», – рассказала победитель проекта Ксения Кузнецова.

26 лет работает в системе образования Юлия Щапова. Имеет опыт работы учителем, методистом и преподавателем. С 2021 года является начальником центра цифрового образования. Работая в школе, была наставником для своих учеников. Успешно готовила их к предметным олимпиадам и конференциям. В должности методиста организовала работу «Школы молодого учителя». Став руководителем центра, начала работу по созданию педагогической команды и внедрению системы наставничества. По её словам, участие в конкурсном треке позволило пересмотреть существующую в организации систему сопровождения молодых педагогов, разработать механизм «командного наставничества» и приступить к его реализации.

«Трек «Наставничество» дал мне очень много: возможность оценить эффективность взаимодействия с наставляемым и свои качества как наставника, по-новому посмотреть на произведения искусства. Подарил интересный процесс генерации идей. А еще – новый формат общения, творческого, продуктивного и, безусловно, результативного. Трек проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стал мощным стимулом дальнейшего профессионального и личностного развития», – поделилась Юлия Щапова.

Победители получили сертификат участника проекта «Флагманы образования», а также возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня – регионального, федерального, международного.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558531/#&gid=1&pid=1