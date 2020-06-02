Двое предпринимателей, работающих в Мурмашах, получили «губернаторский стартап»

На поддержку бизнеса дополнительно направлено 15 миллионов рублей. О принятом решении Андрей Чибис объявил на приуроченной ко Дню российского предпринимательства онлайн-встрече с представителями бизнес-сообщества Мурманской области.

Ещё в феврале этого года началось создание новых форм поддержки предпринимателей Кольского Заполярья. Одна из них - проект «Губернаторский стартап», в рамках которого предприниматели могут безвозмездно получить до 1 млн рублей и льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых. Грант «Губернаторский стартап» реализуется за счёт средств областного бюджета, а оператором данной меры поддержки выступает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. По итогам грантового конкурса поступило 218 заявок, из которых эксперты отобрали 20 лучших. Среди них оказались предприниматели из Кольского района.

«Приходите - заговорите!» - девиз Мурманской языковой школы, но в сложившихся условиях пандемии ученикам школы теперь идти никуда не нужно. Школа ещё в марте перешла в режим онлайн. В Мурманске школа работает с 2013 года, а в Кольском районе в посёлке Мурмаши открылась почти год назад.

- Вы знаете, мне говорили, что с точки зрения бизнеса открыться в Мурмашах - бесперспективное дело, - призналась генеральный директор «МЯШ» Ольга Покровская. - В свой социально - ориентированный бизнес я вложила душу. Мне очень хотелось, чтобы у детей и взрослых из отдалённых муниципалитетов была возможность изучать иностранные языки с преподавателями-носителями.

На «удалёнку» перешли буквально за одну ночь. Так сложилось, что проект оправдал себя сейчас – в период пандемии. Однако руководство школы уверено, что и после снятия ограничений разработанная система уроков пригодится детям всех возрастов - от дошкольников до абитуриентов. Они смогут, не выходя из дома, в полном объёме усваивать те знания, которые им обычно преподают в стенах школы.

- В Мурмашах трудится прекрасная команда специалистов, - добавила Ольга. - Организованное на высоком уровне онлайн обучение в будущем также позволит нашим учащимся не тратить время на поездки в школу.

Ещё один проект, получивший одобрение в правительстве, принадлежит ООО «Меридиан». Два месяца назад эта фирма запустила производство защитных медицинских средств. По словам руководителя Василия Ищука, после сорвавшейся поездки в одну из самых бедных стран Западной Африки Нигер, решил помочь Родине.

На сегодняшний день поставки масок в больницы Заполярья налажены из Воронежа, но совсем скоро производство защитных масок из нетканых материалов спанбонд запустят прямо в посёлке Мурмаши на улице Энергетиков. Эксперты выбрали этот проект, так как сочли его наилучшим на фоне однотипных.