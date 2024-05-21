Двое северян получили денежное вознаграждение за информацию о пьяных за рулём

Двое жителей Мурманской области получили денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Напомним, постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение, разработано и принято по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Оно вступило в действие с февраля текущего года.

Двое северян, которые стали очевидцами управления гражданами автомобилями в состоянии опьянения, сообщили об этом в правоохранительные органы. Нарушители были установлены и задержаны полицейскими. Информация нашла подтверждение в ходе проверок. Решениями суда водители привлечены к соответствующей ответственности.

«Тут речь идёт о жизни и здоровье граждан. Дело совсем не в материальной стимуляции населения. Это гражданский долг, общая безопасность жителей области и в первую очередь детей», – отметил один из обратившихся граждан.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, отметим, что денежное вознаграждение может получить любой совершеннолетний житель Мурманской области, сообщивший в полицию достоверную информацию о факте управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения. Подробнее ознакомиться с порядком выплаты можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru