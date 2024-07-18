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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.24 17:00

Двое северян стали выпускниками «Школы мэров»

В Москве состоялся первый выпуск «Школы мэров». Образовательный проект, направленный на развитие муниципального кадрового управленческого резерва, был запущен по поручению Президента РФ Владимира Путина и реализован ВШГУ Президентской академии при поддержке администрации Президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Началу обучения предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого на первом этапе было отобрано 565 кандидатов. Оценивался управленческий стаж, работа на территории муниципального образования, проводилась личностно-профессиональная диагностика и оценка управленческого потенциала. В «Школу мэров» был зачислен 161 слушатель, среди которых главы муниципалитетов, заместители глав и представители региональных органов власти и организаций.

На протяжении 8 месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы в итоге вместе со своими муниципальными командами разработать и представить авторские управленческие решения. Результатом стали 157 проектов, направленных на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан.

В числе участников программы - глава администрации сельского поселения Алакуртти Лев Зайцев. Он защитил работу на тему «Несоответствие текущей карты освещенности муниципального образования с потребностями населения».

«Я взял за основу своего проекта вопрос несоответствия освещенности населенного пункта потребностям жителей. На подготовительном этапе были проведены встречи с населением. В этом году по губернаторскому проекту было модернизировано освещение на двух улицах посёлка, что также помогло обеспечить выполнение этой задачи», - рассказал о своей выпускной работе Лев Зайцев.

Начальник отдела социального развития Кольской атомной станции Максим Ченгаев представил выпускную работу на тему «Совершенствование процесса организации приема и первичного осмотра населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях».

Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул: «Школа мэров» появилась как ответ на запрос самого муниципального сообщества — их стремление к развитию и повышению компетенции. Проекты, которые мы сегодня рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни наших граждан в конкретных муниципалитетах. «Школа мэров» будет продолжена. Следующий поток стартует уже этой осенью».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в общей сложности в создании и реализации программы участвовало более 300 экспертов. Партнёрами проекта выступили профильные министерства, компании и организации: Минэкономразвития России, Минцифры России, Минстрой России, Минфин России, ФНС России, Минтранс России, Минсельхоз России, Администрация Президента Российской Федерации, «Росатом», «Сбер», ВЭБ.РФ, АНО «Диалог Регионы», ВАРМСУ. Следующие 2 потока программы стартуют осенью 2024 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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