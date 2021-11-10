Двое заполярных наставников по физкультуре и спорту получат региональные награды

Знаками отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» отмечены двое северян: Любовь Грицева, старший инструктор-методист детского оздоровительно-образовательного профильного центра Ковдорского района, и Владимир Красавцев, тренер по биатлону Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 9 ноября 2021 года.

Глава региона в документе отметил многолетний плодотворный труд северян, их профессиональное мастерство и большие успехи в практической подготовке спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, награждённым также будет вручена денежная премия в размере 7,5 тысячи рублей.