Двор у домов №№ 1, 3 на улице Халтурина Мурманска ждёт большой ремонт
Это один из объектов, которые в этом году будут реконструированы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Сегодня с жильцами домов встретились глава администрации Юрий Сердечкин, а также вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора.
— Двор давно нуждается в ремонте. В предыдущие годы не нашлось подрядчика, который был бы готов осуществить весь объем работ. В этом году реконструкция будет проведена. Постараемся сделать эту территорию удобной для молодежи и представителей старшего поколения, водителей и пешеходов. К сожалению, рельеф не позволяет разместить в этом дворе детскую площадку, но мы найдем возможность оборудовать её в шаговой доступности, — сказал Юрий Сердечкин.
Реконструкция двора начнётся летом, но ряд вопросов важно рассмотреть уже сейчас. Жители домов с нетерпением ждут ремонт и принимают активное участие в обсуждении работ по благоустройству.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24333&page=1