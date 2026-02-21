Познание бесконечно: учёные из Даремского университета разглядывают тёмную материю, а исследователи из Дублина изучают мозг младенцевШирокую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньями
21.02.26

Дворцу культуры «Судоремонтник» в Росляково - 45 лет!

С юбилеем работников и ветеранов учреждения культуры от имени Мурманской областной Думы поздравили депутат Юрий Шадрин и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

- Все эти годы «Судоремонтник» был и остаётся главным центром культурной жизни Росляково, - отметил Юрий Шадрин. - В вашем гостеприимном учреждении созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, способствующих реализации их талантов и способностей, для проведения культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников, работы клубных формирований самых различных направлений.

- Дворец культуры славится своим дружным, сплочённым коллективом, где трудятся большие энтузиасты и творческие люди, которых отличает увлеченность любимым делом, высокий профессионализм, оптимизм и вера в лучшее – подчеркнула Светлана Видинеева. – Искренняя благодарность всем, чья судьба тесно переплелась с историей «Судоремонтника», за энтузиазм, радость творчества, которые вы несете людям, и большой вклад в развитие культуры Кольского Заполярья. Вашу работу можно с полным правом назвать служением великому благородному делу.

Представители Думы пожелали коллективу ДК дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, благополучия и вручили награды регионального парламента.

Завершил праздничный вечер концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца культуры.

 

 

