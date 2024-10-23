Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова готовится торжественно отметить свой день рождения

В этом году «Кировке» исполняется 92 года! Дворец культуры является ведущим культурным центром Кольского Заполярья. За почти целое столетие здесь встречаются под одной крышей одаренные, интересные и талантливые люди, стремящиеся создавать, вдохновлять и объединять.

Сегодня «Кировка» — это культурный магнит, притягивающий к себе всех, кто жаждет искусства, творчества и позитивных эмоций. Уникальности этому месту придаёт то, что каждый день здесь оживает новая история, истории сотен, а то и тысяч людей, приходящих за эмоциями, вдохновением и общением.

Как пишет vk.com/odkkirova, «специалисты Дворца культуры неустанно трудятся, проводя множество мероприятий самых разных направлений. А главная ценность Дворца – это, безусловно, мурманский зритель. Именно ради вас, дорогие друзья, мы распахиваем свои двери, зажигаем огни и создаем пространство для культурного обмена.

В честь дня рождения мы подготовили нечто грандиозное! Лучшим подарком в день рождения любимой «Кировки» станут выступления творческих коллективов, которые многие годы живут, растут и развиваются в этих стенах.

Мы приглашаем вас на наш праздник 7 ноября в 19.00. Проведем этот вечер по-настоящему ярко вместе». (6+)

фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457289694%2Falbum-23902826_00%2Frev