Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова просит земляков поделиться костюмами военного времени

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова нуждается в помощи земляков.

Как пишет vk.com/odkkirova, «Кировка» ищет детскую и взрослую одежду вида, похожего на ту, которую носили во время Великой Отечественной войны: пальто, шубки, кофты, свитера, валенки, платки, шапки-ушанки, жилеты, ватники и подобного рода вещи.

«Ваш вклад станет важной частью нашей творческой инициативы по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - отмечают сотрудники Дворца культуры. Помогите сохранить память и передать дух времени. Ваши вещи могут стать историей и будут использоваться для творческих выступлений наших коллективов».

Телефон для связи 45-76-50 (пн-пт – 9.00-17.00, обед – 13.00-14.00).

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296458%2F67b5b3fe222159a2a5