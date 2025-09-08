Дворец культуры «Судоремонтник» приглашает на Открытый фестиваль «Территория Севера»

14 сентября в Мурманске на площадке Дворца культуры «Судоремонтник» пройдёт Открытый фестиваль промыслов и ремёсел народов Крайнего Севера «Территория Севера».

Цели фестиваля: поддержка и популяризация ремёсел и промыслов Севера, фольклора, праздников и обычаев; воспитание подрастающего поколения в традициях родного края; развитие событийного туризма и семейного отдыха; укрепление культурных связей и творческой активности.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в программе фестиваля: фотовыставка «Военные олени Севера» — о традициях, быте и героическом прошлом северных оленеводов; интерактивная постановка «Тихие герои войны» — история оленно-транспортного батальона, внёсшего огромный вклад в Победу в Заполярье; тематическая фотозона «Живая картинка» — погружение в атмосферу быта северян времён Великой Отечественной войны; угощения и напитки из северных ягод и трав. (12+)

В рамках фестиваля планируется провести конкурс чтецов поэзии и розы «Территория Севера», посвящённый литературному наследию Кольского Заполярья, в котором Министерство культуры Мурманской области приглашает поучаствовать северян. Для этого надо ознакомится с положением о конкурсе: vk.cc/cPd8lu и подать заявку на участие: vk.cc/cPd7RE

