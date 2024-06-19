Дворник, кассир, уборщик — россияне назвали профессии, которые не подходят их детям

Главные карьерные «страшилки» родителей: дворник, кассир, уборщик. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 матерей и отцов из всех округов страны.

По заказу «Russia Today» эксперты задали родителям вопрос, кем бы они ни в коем случае не хотели, чтобы стал их ребёнок, и выяснили, что 8% россиян не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 6% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 5% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Ещё 5% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера. Причём по сравнению с 2020 годом подобных опасений стало больше (+3 процентных пункта).

Учительской стези не хотели бы для своего ребёнка 4%. Ещё 4% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 3% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 3% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Ещё 3% (в основном, медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.

Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжёлой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.

Время проведения опроса: 4 мая — 10 июня 2024 года.