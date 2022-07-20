Дворник, который «слышит музыку» - в Мурманске начались съёмки фильма «Арктик-джаз»

Сегодня продюсерский центр «Северный характер» приступает к съёмкам документального фильма «Арктик-джаз». Это фильм об истории знаменитого музыкального фестиваля, рассказанной от лица мурманчанина Виктора Абрамова и других людей, имевших отношение к его созданию.

У Виктора Абрамова богатая биография: он был замполитом в стройбате, работал звукооператором у Тарковского на «Сталкере», занимался организацией джазового фестиваля в Мурманске. Он не играет на музыкальных инструментах, но как утверждает, «слышит музыку».

Сейчас Виктору Абрамову - 70, он трудится дворником и не теряет надежды снова собрать большой джазовый фестиваль в Мурманске.

Съёмки фильма «Артик-джаз» будут проводиться в течение этой недели в различных городских локациях - на улице, в порту, в ресторане и в квартире самого Виктора Абрамова.

Режиссёр фильма - Елена Васюкова, мурманчанка, до 2003 года работавшая главным режиссёром на ГТРК «Мурман». Сейчас Елена живёт и работает в Москве. В фильмографии Елены Васюковой - документальные фильмы для телеканалов «Культура», РТР и ТВЦ.

Операторы - Сергей Пашков Евгений Кошлаков.

Сценарий к фильму написала Светлана Солдатова. Продюсеры - Светлана Солдатова и Светлана Осминина.

Кинолента создается по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов Российской Федерации.