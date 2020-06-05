Дворников приходится подгонять

Уборка города от мусора и песка, подготовка к новому отопительному сезону и качество работы коммунальных служб - в числе основных вопросов рабочего совещания руководства ЗАТО с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями.

Еженедельное совещание глава муниципалитета Владимир Евменьков вчера провёл в режиме скайп-конференции. На первый план вышел вопрос содержания ливневых канализаций. Некоторые из них не выдержали проверку дождём, который прошёл накануне. Подтоплены пять подъездов.

Затронули на рабочем совещании и вопрос уборки города – не только от мусора, но и от песка. Здесь серьёзные нарекания есть к группе компаний «СЖКХ». Именно в адрес этой коммунальной организации на сегодняшний день самое большое количество жалоб от горожан. Все они отражены и в требованиях муниципального контроля.

- Я прошу учесть критику – и в части работы дворников вашей компании, североморцы жалуются, что их не видно в городе, и в части организации вывоза песка после зимнего содержания. Также необходимо в ближайшее время провести внеплановую ревизию ливневых канализаций. Первый сильный дождь привёл к затоплению подъездов. Не ждите следующего дождя - сделайте выводы по итогам первого негативного опыта, - обратился к коммунальщикам глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Качество уборки в посёлках пока тоже вызывает вопросы. Контроль над работой управляющих компаний там держат помощники главы. Административную практику им предстоит усилить.

Дезинфекция – ещё одна тема совещания. В муниципалитете она проводится как в подъездах и жилфонде, так и на общественных территориях и остановочных комплексах. Новые графики на июнь утверждены и уже в работе.

Предстоит коммунальщикам сверстать и графики с планами подготовки к зиме. Отопительный сезон завершён, пора начинать летнюю кампанию. Информацию о выполненных работах управляющие и ресурсоснабжающие организации должны еженедельно предоставлять в комитет по развитию городского хозяйства.