Дворы Мурманска приводят в порядок

В столице Заполярья продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году реконструкция затронуло 9 дворовых территорий, прилегающих к 23 многоквартирным домам.

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время полным ходом идёт ремонт на улице Гвардейской, 9а. Подрядчик уже завершил ремонт проезжей части на площади 423 квадратных метра, тротуаров, колодцев, выполнил работы по устройству тротуарных ступеней.

Продолжается установка пяти опор наружного освещения. Также во дворе будет выполнено компенсационное озеленение.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28075&page=1