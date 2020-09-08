Дворы по осени проверяют

В Мурманске подходят к завершению капитальные работы по обновлению еще двух придомовых территорий. Это дворы по улице Капитана Орликовой и по проспекту Кольскому. Ремонты проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Леонидом Мостовым проинспектировали качество выполненных работ.

– Что касается дворов по улице Капитана Орликовой, сегодня мы проверили реализацию первого этапа – это обновление территории домов №№ 2-7. Здесь я отмечу ответственный подход подрядной организации к выполнению своих обязательств, – прокомментировал Евгений Никора. – Есть сложности с установкой нескольких опор освещения. Основания под них находятся в скалистой породе, что осложняет устройство системы. Тем не менее, все работы на этом объекте должны быть закончены до конца сентября.

Подрядчик выполнил асфальтирование проезжей части и тротуаров и уже завершает ремонт лестницы.

Как добавил глава администрации города Мурманска, работы по второму этапу благоустройства объекта по улице Капитана Орликовой, а именно возле домов №№ 10-12 начнутся в 2021 году.

Далее проверяющие отправились на территорию, расположенную в районе домов №№ 39-49 по проспекту Кольскому.

Здесь выполнен большой объем работ, как по асфальтированию, так и по строительству подпорной стены. Кроме того, проектом была предусмотрена модернизация системы водоотведения протяженностью 160 метров . С этой задачей подрядчик успешно справился.

– Отмечу положительную динамику на этом объекте. Условия сложного многоуровневого рельефа двора не стали помехой для выполнения важных инженерных работ в соответствии с графиком, – рассказала Оксана Астахова. – Подрядчику остается завершить буквально 20 процентов от общего объема запланированных работ.

Сотрудникам строительной компании до 15 октября предстоит закончить устройство детской площадки и монтаж нескольких опор освещения.

– Асфальтовое покрытие, как и система наружного освещения во дворах давно нуждались в замене, это вопрос не только комфорта, но и безопасности, – отметил Леонид Мостовой. – Я уверен, что мурманчане останутся довольны готовым результатом.