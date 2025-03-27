Двойная радость: с 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий

С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом вчера заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.

«С 2026 года, как по закону положено, перейдём на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда», — сказал он.

Как пишет ria.ru, в этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.

Это решение коснулось 39,3 миллиона российских пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025-ом составляет примерно 24,9 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным Минтруда, всего в России около трёх с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.