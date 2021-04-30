Двух рабочих извлекли из-под завала на комбинате «Олений ручей», один из них жив

Двух рабочих, которые попали под обрушение породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей», извлекли из-под завала и поднимают на поверхность. По предварительным данным, один из рабочих погиб, а другой жив.

«По предварительным данным, один из рабочих, попавших под завал на комбинате, без признаков жизни. Второй жив, по его травмам пока нет информации. Обоих уже извлекли из-под завала и в данный момент поднимают на поверхность», - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Угрозы жизни и здоровью для других рабочих нет. На месте работают два отделения ВГСВ филиала юга и центра ФГУП ВГСЧ МЧС России. Всего задействовано: 16 человек и 4 единицы техники, от МЧС - 13 человек и 3 единицы техники.