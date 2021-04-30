Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 10:25
Двух рабочих извлекли из-под завала на комбинате «Олений ручей», один из них жив
Двух рабочих, которые попали под обрушение породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей», извлекли из-под завала и поднимают на поверхность. По предварительным данным, один из рабочих погиб, а другой жив.
«По предварительным данным, один из рабочих, попавших под завал на комбинате, без признаков жизни. Второй жив, по его травмам пока нет информации. Обоих уже извлекли из-под завала и в данный момент поднимают на поверхность», - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Угрозы жизни и здоровью для других рабочих нет. На месте работают два отделения ВГСВ филиала юга и центра ФГУП ВГСЧ МЧС России. Всего задействовано: 16 человек и 4 единицы техники, от МЧС - 13 человек и 3 единицы техники.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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