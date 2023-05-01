Двум историческим датам посвятили военно-историческую реконструкцию в Сафоново
В преддверии Дня Победы на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново сотрудники УФСБ России по Северному флоту провели Военно-историческую реконструкцию совместно с членами Общественной организации ветеранов военной контрразведки органа безопасности.
Мероприятие посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.
Зрителям представили эпизоды работы оперуполномоченных отдела контрразведки «СМЕРШ» Северного оборонительного района Северного флота в составе подразделений действующей армии, вступавших в бой с отборными частями Вермахта.
Как сообщает пресс-служба СФ, в реконструкции исторических событий приняли участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12465871@egNews