Двум из трёх россиян нравится идея признать время, затрачиваемое на дорогу до работы и обратно, рабочим. Сложности предвидит только 1 из 7

Институт исследования проблем современной политики отправил в Минтруд предложение сократить рабочий день за счёт признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, одобряют ли эту идею трудящиеся. В опросе приняли участие 1600 работающих россиян из всех округов страны.

За идею снизить продолжительность рабочего дня за счёт признания времени на дорогу до работы и обратно рабочим временем проголосовали 65% опрошенных. Против — 14%. Каждый пятый не смог определиться с оценкой инициативы.

Больше всего тех, кому нравится идея, среди россиян до 34 лет (72%), меньше всего — среди тех, кто старше 45 лет (60%).

Интересно, что засчитывать время в дороге в качестве рабочего больше всего хотели бы трудящиеся, которые ежедневно тратят на дорогу в один конец от 30 минут до часа (70%), таким образом, в случае принятия инициативы, их рабочий день/смена сократится на 1—2 часа. Среди россиян, которые проводят в пути до работы более 1 часа, сторонников инициативы меньше: «Ничего не будет принято, это просто популизм!» Самый же низкий уровень поддержки — у тех, кто добирается до работы менее чем за полчаса (56%): «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет?!»

Несмотря на заманчивость идеи, россияне уже предсказывают её «неудобные» последствия (в случае принятия): «Упадёт производительность труда, люди просто не будут успевать выполнять свою работу»; «Компаниям станет выгодно нанимать тех, кто живёт рядом с местом работы. Всех иногородних постараются уволить. Произойдёт разбалансировка рынка труда».

Перспективы идеи туманные, но работать в шаговой доступности от дома — мечта многих.

Время проведения опроса: 10—16 августа 2023 года.