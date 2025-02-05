Двум педагогам Мурманской области присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина преподавателю Мурманского технологического колледжа сервиса Валентине Акимовой и учителю средней школы №19 Заполярного Любови Прокофьевой присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Валентина Акимова работает в системе профессионального образования почти 40 лет. Валентина Михайловна – преподаватель высшей квалификационной категории, подготовившая несколько поколений высококвалифицированных специалистов отделения технологии и дизайна, её воспитанники являются победителями и призёрами конкурсов разного уровня.

Валентина Акимова награждена Почётной грамотой Министерства образования РФ в 2000 году, нагрудным знаком «Почётный работник начального профессионального образования РФ» в 2006 году, Почётной грамотой министерства образования и науки Мурманской области, Благодарностью губернатора Мурманской области в 2021 году, Дипломом министерства культуры Мурманской области в 2021 году, Благодарственным письмом Федерального института оценки качества образования в 2021 и 2022 годах, Благодарностью института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета в 2023 году.

Любовь Прокофьева работает учителем более 40 лет. Помимо уроков истории и обществознания школы Любовь Анатольевна ведёт активную внеурочную работу, вместе с учениками занимается проектной и исследовательской деятельностью, в течение многих лет дети под руководством наставника занимают призовые места на региональном, всероссийском и международном уровнях. В течение многих лет Любовь Анатольевна была директором выездного экологического лагеря «РаяЭкос» на базе государственного заповедника «Пасвик». За выдающийся вклад в поддержку заповедного дела Любовь Прокофьева награждена Почётным знаком «Заповедник Пасвик».

Также Любови Анатольевне присвоены звание «Почётный работник образования Мурманской области» в 2018 году, нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» в 2021 году, а за победу в международном конкурсе «История в школе: традиции и новации» педагог получила награду «Российского исторического общества».

Фото: https://mordoviya.ldpr.ru/event/168848