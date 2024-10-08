«Дыхание Арктики»: врач аллерголог-иммунолог Екатерина Сулима: несвоевременная постановка правильного диагноза – самая распространённая ошибка при ведении пациентов с бронхиальной астмой

Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Сулима выступила с докладом на научно-практической конференции «Дыхание Арктики» о врачебных ошибках и их профилактики при постановке и лечении диагноза бронхиальной астмы.

«В некоторых случаях пациенты, которые приходят на приём к аллергологу, имеют задержку в постановке диагноза не один десяток лет. Пациенты много лет ходят с диагнозом хронического бронхита или рецидивирующего обструктивного бронхита, что не является окончательным заключением. Эти диагнозы врач имеет право поставить только на период диагностического поиска и проведения пробного лечения. Согласно клиническим рекомендациям, пробное лечение должно составлять один месяц», – рассказала Екатерина Сулима.

Екатерина Сулима продемонстрировала свои клинические наблюдения и рассказала про типичные ошибки врачей при постановке диагноза, а также для участников мероприятия провела интерактивный квиз: медики ставили диагноз исходя из симптомов пациента.

Научно-практическая конференция «Дыхание Арктики» объединила на одной площадке педиатров, аллергологов, оториноларингологов, пульмонологов и других заинтересованных специалистов для того, чтобы поделиться своим опытом в части диагностики и лечения болезней органов дыхания с целью улучшения качества оказания медицинской помощи в Мурманской области.

В рамках мероприятия Яна Артамонова, заведующая детским отделением оториноларингологии Мурманской областной детской клинической больницы, продемонстрировала пилотный проект проведения обучения метода отоскопии в практике участкового врача педиатрической службой для раннего выявления, предупреждения и профилактики ушных заболеваний у детей.

«Тема острых и хронических отитов у детей очень актуальная, я с ней сталкиваюсь каждый день в своей практике. В России более 65% детей в возрасте до трёх лет переносят острые и хронические отиты один-два раза в год. 35% детей болеют ими три раза в год и чаще. Рецидивирующее течение болезни приводит к развитию хронической воспалительной патологии среднего уха, прогрессирующему снижению слуха, вызывает нарушение формирования речи и общего развития ребёнка», – рассказала Тамара Дворникова заведующая детским оториноларингологическим отделением Центральной клинической больницы Москвы.

Геннадий Новик, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, главный аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа, поделился с мурманскими медиками стратегией клинической эффективности аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) против аллергии на клещей домашней пыли.

«Один из самых главных методов лечения, который использует аллерголог – это аллерген-специфической иммунотерапии. Этот метод, который основывается на постепенно увеличивающейся дозы аллергена, который мы даём пациентам, тем самым вырабатывая у него иной ответ на эти аллергены, с которым он сталкивается в естественных условиях. Это единственный метод, который можно назвать болезнь-модифицирующим. Поэтому такая терапия должна более широко использоваться в практике», – рассказал Геннадий Новик.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на территории Мурманской области действует волонтёрский проект «Аллергодесант+» в рамках плана «На Севере – жить», реализуемый министерством здравоохранения региона при поддержке губернатора Мурманской области и депутата Госдумы РФ, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. В выходные дни врачи выезжают в отдаленные населённые пункты для осмотра и консультирования пациентов. В проекте принимают участие врачи государственных учреждений и частных клиник.

Научно-практическая конференция «Дыхание Арктики» показала высокую актуальность проблем болезней дыхательных путей. По итогам мероприятия было решено развивать пилотный проект-школу по проведению обучения метода отоскопии для участковых врачей педиатрической службы. Данное решение поможет повысить доступность оказания медицинской помощи в условиях кадрового дефицита.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/