«Дыхание Севера»: в областном художественном музее открылась новая выставка

Экспозиция приурочена к 95-летию со дня рождения художницы Тамары Зуевой.

На выставке представлено более 60 работ, многие из которых посвящены Арктике. Для произведений характерна приглушенная цветовая гамма, мягкость очертаний, создающие гармоничный спокойный образ Севера. В произведениях присутствует лирическое настроение свойственное творчеству художника. С открытием выставки и днём рождения Тамару Ивановну поздравил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Рустэмович Давлетшин.

Тамара Ивановна много путешествовала. Кольский полуостров почти весь исхожен и объезжен. Дважды она была в Арктике, совершила на кораблях пароходства рейсы Мурманск – Дудинка и Мурманск – Владивосток. Путешествовала по Финляндии, Карелии и живописным местам российского севера. Результатом таких путешествий стали работы, которые представлены на выставке.

Как пишет vk.com/murmanculture, творческая и педагогическая деятельность для художника неразрывно связана с историей и культурой нашего города, со многими судьбами её учеников, позже коллег и благодарных почитателей её таланта.

Пейзаж – любимый жанр Тамары Ивановны. Тонкие, проникновенные северные пейзажи написаны свободно и широко. Любимая техника – гуашь, акварель, пастель.

Выставку работ Тамары Ивановны Зуевой можно посетить в главном здании музея до 3 марта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271660%2Fwall-139605315_25653