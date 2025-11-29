Дыра в кармане: банкротами за 10 месяцев стали 517,73 тысячи россиян

Статус банкрота через суд за 10 месяцев 2025 года получили 463,28 тысячи граждан РФ, через многофункциональные центры (МФЦ) с помощью внесудебной процедуры - 54,45 тысячи, что соответственно на 33,5% и 25,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные, представленные в 27 ноября на форуме «Банкротства. Новая реальность».

Как отмечает finmarket.ru, эта судебная процедура существует с октября 2015 года. В подавляющем большинстве случаев, граждане сами обращаются в суд: на протяжении уже нескольких лет так происходит в порядке 97% случаев.

Согласно представленной статистике, в январе-октябре 2025 года в 94% дел у должников не было имущества, которое можно было бы использовать для погашения обязательств. В аналогичном периоде прошлого года такая ситуация наблюдалась в 93% дел. Это приводит к высокой доле кредиторов, которые ничего не получают по итогам процедуры: 73% в январе-октябре 2025 года, 70% за тот же период 2024 года.

При этом суды стали чаще утверждать планы реструктуризации долгов граждан, значительное увеличение было зафиксировано в текущем году. За январь-октябрь 2025 года было утверждено 2342 плана, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1037, за весь год 1365). Для сравнения в 2021 году суды утвердили их в 329 процедурах, говорилось в представленной статистике.

В отличие от судебной процедуры, банкротство через МФЦ стало доступно гражданам осенью 2020 года, оно бесплатно, инициировать его может исключительно сам гражданин-должник при соответствии ряду критериев. После их смягчения в ноябре 2023 года, когда доступ к этому механизму в ряде случаев предоставили и получателям социальных выплат, пенсионерам, начался рост числа внесудебных банкротств.

Наибольшее число таких процедур в январе-октябре 2025 года зафиксировано в Краснодарском крае (2577), а по количеству на 100 тысяч населения их больше всего в Республике Алтай (153). В судебном порядке максимальное число банкротств прошло в Московской области (25428) и Белгородской (544 процедуры на 100 тысяч населения).

Согласно статистике, чаще через процедуру банкротства проходят женщины. За 10 месяцев 2025 года их доля в судебных банкротствах составляла 56%, во внесудебных - 66%.

Как правило, лица старше 54 лет отдают предпочтение внесудебной процедуре банкротства: 47% в отчётном периоде (58% в аналогичные месяцы 2024 года). Их доля в судебных процедурах составила 15% (ранее 21%).

На долю граждан в возрасте 25-54 года приходится 76% судебных банкротств, 51% - внесудебных, свидетельствуют данные за 10 месяцев 2025 года.