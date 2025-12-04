19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.25 09:30

«Дзен» при содействии правительства региона установил в Мурманске мультимедиа-инсталляцию ко Дню атомного ледокольного флота

«Дзен»  совместно с художественным объединением «PANTERRA» представил в Мурманском морском порту мультимедиа-инсталляцию «КЛЮЧ АРКТИКИ / POSTHUMAN ARTEFACT 003». Проект реализован при содействии правительства Мурманской области и приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России. Арт-объект экспонируется на территории порта с 3 по 5 декабря, увидеть его с территории морского вокзала могут все желающие.

Инсталляция задумана как артефакт, передающий символическое послание людям, работающим в Арктике сегодня: сотрудникам атомного ледокольного флота, инженерным и исследовательским командам, жителям северных регионов. Ключевым высказыванием проекта стала фраза: «Мы идём в ледяную пустыню не за славой, а за истиной».

Проект приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России и посвящён развитию русской Арктики, флагманом которого выступает Мурманская область.

«Арктика — драйвер развития страны. Проект «Ключ Арктики», как мост между эпохами, связал заслуги первооткрывателей русского Севера с его грандиозным будущим, которое мы строим сегодня вместе. Правительство Мурманской области всегда с готовностью поддерживает проекты современного искусства, которые отражают величие Российской Арктики, разрушают стереотипы о её суровости, демонстрируют комфорт и насыщенность жизни в высоких широтах», — прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Мурманск — столица русской Арктики, база единственного в мире атомного ледокольного флота. Здесь у причала стоит первый атомный ледокол «Ленин» — визитная карточка региона и один из самых популярных музеев страны. В дни реализации проекта изображения ледоколов появятся на световых растяжках через проспект Ленина в Мурманске, а атмосферу на морском вокзале будет создавать команда заполярных диджеев: они подготовят тематическое музыкальное оформление, а в пятницу 5 декабря представят живой сет с арктической электронной музыкой.

«В День атомного ледокольного флота стартовал совместный проект «Росатомфлота» и «Дзена», — отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Для нас важно рассказать о единственном в мире атомном ледокольном флоте и его значении для российской Арктики. Мы представим достижения, уникальные технологи, которые стали возможны благодаря людям, выбравшим делом жизни служение Отечеству».

При содействии экспертов «Атомфлота» специально к дате Дзен подготовил документальный фильм о строительстве атомных ледоколов, а также запустил тематический канал об истории атомного ледокольного флота: https://m.dzen.ru/topic/proekt-arktika. В нём собраны материалы о действующих судах, этапах освоения Арктики и перспективах развития региона.

«Для «Дзена» важно поддерживать проекты, которые рассказывают о людях и технологиях, формирующих будущее страны. Атомный ледокольный флот — один из ключевых символов российского Севера, и мы хотели подчеркнуть его значение современными медиаформатами. Спецпроект, частью которого стала инсталляция, позволяет по-новому взглянуть на масштаб и роль Арктики в развитии страны», — сказал Сергей Таболин, директор по маркетингу и коммуникациям «Дзена».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558093/#&gid=1&pid=42

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Три в одном-8». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дорожает к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»