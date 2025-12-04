«Дзен» при содействии правительства региона установил в Мурманске мультимедиа-инсталляцию ко Дню атомного ледокольного флота

«Дзен» совместно с художественным объединением «PANTERRA» представил в Мурманском морском порту мультимедиа-инсталляцию «КЛЮЧ АРКТИКИ / POSTHUMAN ARTEFACT 003». Проект реализован при содействии правительства Мурманской области и приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России. Арт-объект экспонируется на территории порта с 3 по 5 декабря, увидеть его с территории морского вокзала могут все желающие.

Инсталляция задумана как артефакт, передающий символическое послание людям, работающим в Арктике сегодня: сотрудникам атомного ледокольного флота, инженерным и исследовательским командам, жителям северных регионов. Ключевым высказыванием проекта стала фраза: «Мы идём в ледяную пустыню не за славой, а за истиной».

Проект приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России и посвящён развитию русской Арктики, флагманом которого выступает Мурманская область.

«Арктика — драйвер развития страны. Проект «Ключ Арктики», как мост между эпохами, связал заслуги первооткрывателей русского Севера с его грандиозным будущим, которое мы строим сегодня вместе. Правительство Мурманской области всегда с готовностью поддерживает проекты современного искусства, которые отражают величие Российской Арктики, разрушают стереотипы о её суровости, демонстрируют комфорт и насыщенность жизни в высоких широтах», — прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Мурманск — столица русской Арктики, база единственного в мире атомного ледокольного флота. Здесь у причала стоит первый атомный ледокол «Ленин» — визитная карточка региона и один из самых популярных музеев страны. В дни реализации проекта изображения ледоколов появятся на световых растяжках через проспект Ленина в Мурманске, а атмосферу на морском вокзале будет создавать команда заполярных диджеев: они подготовят тематическое музыкальное оформление, а в пятницу 5 декабря представят живой сет с арктической электронной музыкой.

«В День атомного ледокольного флота стартовал совместный проект «Росатомфлота» и «Дзена», — отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Для нас важно рассказать о единственном в мире атомном ледокольном флоте и его значении для российской Арктики. Мы представим достижения, уникальные технологи, которые стали возможны благодаря людям, выбравшим делом жизни служение Отечеству».

При содействии экспертов «Атомфлота» специально к дате Дзен подготовил документальный фильм о строительстве атомных ледоколов, а также запустил тематический канал об истории атомного ледокольного флота: https://m.dzen.ru/topic/proekt-arktika. В нём собраны материалы о действующих судах, этапах освоения Арктики и перспективах развития региона.

«Для «Дзена» важно поддерживать проекты, которые рассказывают о людях и технологиях, формирующих будущее страны. Атомный ледокольный флот — один из ключевых символов российского Севера, и мы хотели подчеркнуть его значение современными медиаформатами. Спецпроект, частью которого стала инсталляция, позволяет по-новому взглянуть на масштаб и роль Арктики в развитии страны», — сказал Сергей Таболин, директор по маркетингу и коммуникациям «Дзена».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558093/#&gid=1&pid=42