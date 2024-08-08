Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей

Практика рассылки джоб-офера укоренилась в рекрутинге: 4 из 10 российских компаний используют подобный документ. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 представителей работодателей и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

42% российских компаний используют в своей практике job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы: в 23% организаций такие предложения получают все кандидаты, ещё в 19% — некоторые категории персонала. Интересно, что в прошлом году подобные предложения 17% работодателей отправляли всем соискателям, а 24% — только некоторым. Чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, IT-специалистам, офисным и инженерно-техническим работникам. Работодатели, которые работают с джоб-офером, знают, как пользоваться подобным инструментом и избежать рисков.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) получал джоб-офер от потенциального работодателя. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, получают оферы: 35% против 29% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получал предложение о работе в виде официального документа. При этом количество людей, получавших офер, увеличивается с ростом уровня доходов: среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц таких 26%, а среди тех, чей доход составляет от 100 тысяч рублей, — уже 39%.

Время проведения опроса: 20 июля — 5 августа 2024 года.