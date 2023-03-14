Джуны ещё нужны? Обзор ИТ-сферы для начинающего специалиста по версии hh.ru

Анализ рынка труда Петербурга показал, что с начала 2023 года уровень конкуренции среди начинающих ИТ-специалистов (junior) стабильно растёт. Так, на данный момент на одно рабочее место в ИТ-секторе Петербурга претендуют почти 18 начинающих ИТ-специалистов. При этом в целом в целом ИТ-сфере города уровень конкуренции ниже и составляет порядка 4 кандидатов на вакансию.

Сколько начинающих ИТ-специалистов борются за рабочее место. Какие компании наиболее лояльны к айтишникам без опыта, сколько они готовы им платить, а также кто они начинающие специалисты в ИТ-сфере. Обзор этого рынка предлагают эксперты hh.ru.

Конкуренция

Анализ рынка труда Петербурга показал, что с начала 2023 года уровень конкуренции среди начинающих ИТ-специалистов (junior) стабильно растёт. Так, на данный момент на одно рабочее место в ИТ-секторе Петербурга претендуют почти 18 начинающих ИТ-специалистов. При этом в целом в целом ИТ-сфере города уровень конкуренции ниже и составляет порядка 4 кандидатов на вакансию. Таким образом, конкуренция среди junior в ИТ-секторе Северной столицы в 4 раза выше, чем в среднем по рынку. Более того Петербург обогнал даже Москву по уровню конкуренции за рабочие места среди «джунов» (в Москве чуть более 16 человек на место).

В разрезе регионов СЗФО проще всего найти работу начинающему ИТ-специалисту из-за невысокого уровня конкуренции в Псковской, Мурманской, Новгородской области (менее трёх человек на рабочее место в каждом регионе), а также в НАО. С другой стороны, более сложная ситуация для «джунов» из-за высокой конкуренции наблюдается в Ленобласти (почти 5 человек на место), в Коми и Калининградской области (наглядно на диаграмме 1).

Между тем, несмотря на активность «джуниоров» на рынке труда, число вакансий для начинающих ИТ-специалистов на протяжение всего 2022 года стабильно снижались (с 14% до 11 по РФ), максимально – в Москве (в два раза с 10% до 5%). В крупных ИТ-кластерах тоже заметно снижение числа вакансий для начинающих: в Петербурге за 2022 год снижение с 10% до 7%. В 2022 работодатели искали людей с опытом работы – резко выросло число таких вакансий, и причина понятна – такие кандидаты появились на рынке. Почти все открытые вакансии нацелены на «миддлов», в идеале – на «синьоров».

Более того в 2023 году этот тренд продолжает развиваться: работодатели уменьшают число вакансий, доступных начинающим ИТ-специалистам. Так, в Петербурге за первые месяцы текущего года доля вакансий для «джунов» упала до 6%, при этом в начале 2022 года было 10%. В целом по СЗФО сокращение на 3% с 13% до 10% год к году.

Зарплаты

Рыночный диапазон зарплат до вычета НДФЛ в регионах СЗФО в ИТ-сфере на данный момент от 51 724₽ до 114 943₽. При этом зарплаты для начинающих ИТ-специалистов существенно ниже. Так, петербургские работодатели готовы платить от 40000₽, компании из Ленобласти от 24000₽, работодатели из Калининградской области от 25000₽. В целом эта сумма характерна и для остальных регионов СЗФО.

Регион Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Санкт-Петербург 40 230 - 70 000 Ленинградская область 24 000 - 45 000 Вологодская область 24 000 - 38 851 Калининградская область 25 000 - 41 000 Мурманская область 24 000 - 37 241 Архангельская область 24 000 - 35 000 Псковская область 24 000 - 35 750 Республика Карелия 24 000 - 27 586 Новгородская область 24 000 - 38 500 Республика Коми 24 000 - 34 483 Ненецкий АО 24 000 - 27 586

На Северо-Западе страны в топ работодателей, которые наиболее активно размещают вакансии, доступные ИТ-специалистам без опыта, на данный момент входят: «Ростелеком», «Яндекс», «Билайн», «СберМаркет», «Сириус», группа компаний «OPEN», «МегаФон», «Тинькофф», «Радар ММС», «Первый Бит», «Деньга», «ЕВРОАВТО», «Самокат», «SkyNet», «Х5 Group, «ЭР-Телеком», ЕЦН «ТРЕНД НОВОСТРОЙКИ», «Homework» и «ИнфоТеКС».

Начинающий ИТ-специалист – кто он?

Портрет «джуниор-специалиста» в ИТ-секторе складывается из нескольких составляющих. Средний возраст начинающего ИТ в СЗФО – от 18 до 22 лет: каждое второе резюме принадлежит именно этой категории соискателей. При этом есть и возрастные начинающие ИТ-специалисты. Так, 3% резюме разместили кандидаты от 40 до 60 лет и старше (наглядно на диаграмме 2).

Предпочтительные ИТ-профессии у «джуниров» СЗФО – это профессия разработчика (37% начинающих ИТ хотят работать именно в этой специализации), на втором месте профессия дизайнера (26%), на третьем – тестировщики (11% резюме) (наглядно на диаграмме 3).

Сложности и «претензии» к работодателям со стороны начинающих ИТ-соискателей складываются в такой список: проблемы с поиском вакансий, подходящих под компетенции (56% респондентов пожаловались на этот аспект). Ещё 55% отметили, что получают частые отказы от работодателей. Интересно, что лишь треть соискателей-айтишников сообщили, что им было сложно устроиться на работу без опыта (наглядно на диаграмме 4).