Еда наступает на дом: продукты с доставкой чаще других заказывают «удалёнщики», а также маркетологи, ИТ-специалисты и рабочие

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, работники каких сфер чаще других заказывают еду на дом и насколько она им нравится.

Опрос показал, что в среднем более 43% опрошенных жителей СЗФО обращались в сервисы по доставке готовой еды или наборов продуктов для приготовления блюд. При этом доля работников на «удалёнке» в данном сегменте больше других – 58%, среди офисных работников 44% респондентов часто заказывают продукты в сервисах доставки, работающие не в офисах, но и не дома, а например в больницах, учебных заведениях, заводах обращаются к этой услуге в 42% случаев.

В разрезе профессий чаще других отказываются идти в офлайн-магазины, покупать продукты и готовить дома представители сферы искусства и масс-медиа (58%), маркетологи и PR-специалисты (57%), работники ресторанно-гостиничного бизнеса (56%). За ними близко стоят представители рабочих профессий (55%), а также студенты и ИТ-специалисты (по 50%). К ним также близки те, кто еще ни разу не заказывал готовую еду на дом, но крайне заинтересован и хочет наконец-то вызвать курьера: юристы (24%), административный персонал (20%), бухгалтеры и HR-специалисты (по 19%).

С другой стороны, есть и более консервативная часть населения Северо-Запада России, которая не только не пробовала пользоваться сервисами доставки готовых блюд, но пока и не планирует, здесь самая высокая доля у строителей (43%), в среде высшего менеджмента (42%).

Выше других вкусовые качестве готовой еды на заказ оценивают начинающие специалисты и студенты – 60% из них поставили 5 балов из 5, банковские служащие (50% положительных ответов), представители научной сферы в 47% также хвалят еду из сервисов на дом. Любителями домашней еды и ее вкусовых качеств по итогам опроса оказались представители строительной сферы (85%) и топ-менеджмент (91%).

Примечательно, что в 47% случаев женщин-респондентов чаще устраивает качество готовой еды на заказ, чем мужчин (40%). Интересный факт, что чем старше были респонденты, тем больше у них было претензий к еде на вынос: 7% недовольных в возрасте 55 лет и старше поставивших низкие 1–2 бала из 5 и лишь 1% среди опрошенных до 18 лет.

Интересно, что в целом жители СЗФО одни из немногих среди россиян, кого в целом устраивает качество готовой еды с доставкой на дом – 48% поставили 4 и 5 балов из 5 в оценке вкусовых качеств доставки. Больше позитивных оценок поставили только жители Дальнего Востока (51%).