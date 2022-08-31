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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 16:00

Еда за наш счёт: сколько тратят компании на еду для сотрудников и в каких сферах проще всего найти работу, где тебя покормят за счёт работодателя

Наиболее распространёнными форматами компенсации являются ежемесячная надбавка к зарплате и горячие обеды в офисе или на предприятии (по 38%). С большим отрывом далее следуют карты питания в определенных кафе и ресторанах (21%) и скидки в близлежащих заведениях (11%). Часть компаний сочетает несколько видов компенсации питания в своей политике компенсаций и льгот для сотрудников.

Служба исследований hh.ru выяснила, сколько в среднем российские работодатели тратят денег на компенсацию питания для своих сотрудников, а также в каких сферах сейчас проще всего найти работу с возможностью питания за счёт компании.

Исследование hh.ru проведенное среди более 200 российских работодателей показывает, что в среднем компании тратят 283 рубля на компенсацию питания для одного сотрудника в день. Наиболее распространёнными форматами компенсации являются ежемесячная надбавка к зарплате и горячие обеды в офисе или на предприятии (по 38%). С большим отрывом далее следуют карты питания в определенных кафе и ресторанах (21%) и скидки в близлежащих заведениях (11%). Часть компаний сочетает несколько видов компенсации питания в своей политике компенсаций и льгот для сотрудников (наглядно на диаграмме).

Очень немногие компании, которые предоставляют компенсацию питания, готовы рассмотреть смену текущего формата. Основными условиями для этого являются снижение затрат за счёт условий сотрудничества с новым подрядчиком, либо снижение налоговой нагрузки, а также за счёт обеспечения широкого разнообразия служб доставки и предлагаемых блюд.

В свою очередь, компании, которые не готовы менять формат предоставления питания (таких большинство) для своих сотрудников, обосновывают это снижением достигнутого уровня комфорта для сотрудников, необходимостью дополнительных расходов, ресурсов на администрирование и более ограниченным выбором блюд. Интересно, что некоторые компании аргументируют отказ от изменения формата предоставления питания тем, что сервисы доставки еды используют много пластика и это может повредить экологии.

«С начала года российские работодатели упомянули компенсацию питания для своих сотрудников в почти 200 тысяч вакансий. Чаще других готовы кормить своих сотрудников московские (14% вакансий), петербургские (8%), свердловские (5%) работодатели. В целом на регионы СЗФО с начала года приходится 12% или более 23 тысячи вакансий с компенсацией питания. Чаще других могут получить питание на рабочем месте или его компенсацию рабочий персонал (27% вакансий от всего объёма на рынке труда), а также работники сферы продаж (25%), строители (23%), работники транспортной (19%) и производственной (16%) сферы. Достаточно часто компенсация питания встречается в ИТ-вакансиях (10%), в ресторанной сфере (7%), а также в сфере добычи сырья (6%). Реже других могут рассчитывать на компенсацию питания, судя по числу вакансий, юристы, работники сферы образования, науки, искусства, массмедиа, а также фитнес и бьюти-сферы (менее 2% в сумме по всем сферам)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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