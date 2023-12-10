Едем поездом из Мурманска в Смоленск и Саратов

ОАО «РЖД» вводит новый график движения поездов: в нем больше электричек, поездов дальнего следования в России и международных маршрутов, в том числе в сообщении со странами СНГ.

Как сообщает пресс-служба компании, «Российские железные дороги» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 10 декабря и будет действовать до 8 декабря 2024 года».

В «РЖД» отмечают, что особое внимание уделено в новом графике и развитию межрегиональной маршрутной сети. Пассажирское железнодорожное сообщение появится на направлениях: Смоленск – Архангельск, Смоленск – Мурманск, Саратов – Мурманск, Тюмень – Дербент, Пермь – Кисловодск, Грозный – Казань и других.

Новый график включает 56 пассажирских поездов в международном сообщении. Прежде всего это составы в сообщении с Белоруссией и странами Средней Азии.