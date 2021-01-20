Единая цифровая платформа управления регионом в Мурманской области признана лучшей практикой цифровизации

Единая цифровая платформа управления регионом в Мурманской области стала первой из представленных лучших практик цифровизации, которые повышают эффективность работы отраслевых блоков ЦУР. Опытом создания платформы, интегрированной с информационными системами региона, поделился Андрей Чибис в рамках онлайн-семинара. Он был организован для руководителей, ответственных за цифровую трансформацию в субъектах России, и Центров управления регионами.

«Самое главное, что нам удалось запустить совместно с коллегами из Росатома Единую платформу управления регионом. Она обеспечивает цифровизацию важных блоков регионального управления. За время реализации проекта выполнено 76% мероприятий по стандарту «Умный город», в частности виден серьезный эффект от внедрения системы контроля работы коммунальной техники и общественного транспорта. Нам еще предстоит глубокая цифровизация системы здравоохранения. Надеюсь, в течение ближайшего года в значительной степени разберемся и с этим вопросом», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что ЦУР является правильным, современным и эффективным инструментом управления территориями для принятия более взвешенных и выверенных решений.

В Центре управления регионом Мурманской области расположены образовательная площадка Яндекс.Лицей и интерактивная экспозиция внедряемых в Заполярье цифровых решений, а также создан ситуационный центр.

«Ситуационный центр создавался для разбора вопросов, требующих повышенного внимания со стороны власти, чтобы мы могли эффективно взаимодействовать с отраслевыми коллегами. Сейчас эта работа проведена на уровне региональных ведомств, в ближайшее время подключим федеральные структуры, которые работают на территории области», – рассказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, лучшие региональные практики внедрения цифровых технологий, которые станут важными инструментами ЦУРов, будут масштабированы в субъектах страны. Информация об отечественных разработках, в том числе о Единой платформе управления регионом в Мурманской области, доступна на сайте «Цифровая экономика».