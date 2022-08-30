Единая государственная система проверки данных абонентов, которую хотят создать в России, должна помочь в борьбе с мошенниками

Такой законопроект стоит в плане приоритетных к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы. Первое чтение документ прошёл ещё в 2019 году, однако до сих пор не рассматривался из-за неопределенности статуса системы.

Документом предлагается создать в России единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА), пишут «Известия». Операторы мобильной связи должны будут передавать в неё известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, а также операторы платёжных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах.

Как сообщил газете глава комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, сейчас решено, что она будет государственной. По его словам, система поможет бороться с мошенниками, которые используют при совершении банковских сделок или получении кредитов незарегистрированные сим-карты. В большинстве фракций инициативу готовы поддержать. Эксперты считают её логичной, но при этом важно, чтобы закон работал не только в интересах банков, но и граждан.

Использование сведений из системы позволит финансовым организациям сократить случаи хищений денежных средств клиентов. Например, когда клиент под воздействием злоумышленников установил переадресацию на сторонний номер смс-сообщений, необходимых для подтверждения банковских операций, кредитная организация сможет отследить этот факт в системе и предотвратить мошенническую операцию, уточняет газета.