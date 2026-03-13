Единая карта жителя внедряет новый сервис для школьников Мурманска по оплате питания

В школах областного центра продолжается внедрение системы безналичной оплаты питания «Классная карта». На сегодняшний день сервис уже успешно работает в гимназиях №3 и №5, Губернаторском лицее, лицее №2, а также школах №11 и №31. До 1 сентября 2026 года к проекту должны присоединиться все школы города.

Для подключения к системе родителям необходимо выполнить три простых шага: заполнить согласие на обработку персональных данных ребёнка, создать «личный кабинет» и привязать лицевой счёт к банковской карте (своей или детской) на портале питание.дети.

Пополнить лицевой счёт ребёнка на портале можно с расчётного счёта любого банка, в том числе с использованием Единой карты жителя (ЕКЖ). Пополнение через Систему быстрых платежей (СБП) не облагается комиссией. Также без комиссии внести средства можно через банкоматы и платежные терминалы «Сбера».

«Учащиеся, которые используют нефинансовую карту жителя, могут оплачивать покупки в школьной столовой наличными или любой удобной банковской картой. Родители также могут оформить им финансовую ЕКЖ, выбрав один из банков-партнеров проекта», — пояснила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Порядок оформления Единой карты жителя:

для детей до 14 лет – законный представитель несовершеннолетнего подает заявление через портал «Госуслуги»;

готовая карта выдается в МФЦ при предъявлении необходимых документов;

для подростков от 14 до 18 лет – получить карту можно в отделениях банков «Сбер» и «ВТБ»;

для обучающихся старше 18 лет – в отделениях «Сбера», «ВТБ», «Совкомбанка» и «Россельхозбанка».

Кроме того, Единая карта жителя остается выгодным способом оплаты проезда в общественном транспорте. Для мурманчан цена одной поездки по ЕКЖ составляет 47 рублей, в то время как при оплате обычной банковской картой установлена стоимость 53 рубля, а при оплате наличными средствами – 57 рублей.

При этом у школьников и студентов особые условия при использовании ЕКЖ как проездного в общественном транспорте. Им доступна скидка в размере 50% – на городском сообщении и 60% – на пригородном.

«Единая карта жителя Мурманской области создавалась в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» как универсальный инструмент для ежедневного использования. Приоритетное внимание мы уделяем обучающимся: наша задача, чтобы у школьников больше не было необходимости использовать и проездной, и пропуск, и банковскую карту. И если применение ЕКЖ в формате проездного стало обыденностью, то остальные направления нам только предстоит масштабировать», — добавила Елена Семенова.

Для волонтёров Мурманской области совместно с Добро.ру Министерством цифрового развития разработана специальная программа поощрения, когда добровольцы могут конвертировать свои часы помощи в подарки: одежду и аксессуары с символикой региона. Кроме этого, для держателя любой карты жителя доступно участие в программе лояльности, в которую входят более 100 компаний и организаций региона.

В настоящее время в Мурманской области выдано свыше 137 тысяч ЕКЖ.

 

 

