Единая региональная горячая линия ЖКХ - важный инструмент оперативного реагирования в сфере ЖКХ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках вчерашнего оперативного совещания в правительстве министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа доложила о ходе прохождения отопительного сезона в Мурманской области.

Как следовало из доклада, отопительный сезон в регионе проходит штатно, аварий не фиксируется, а все технологические нарушения устраняются в нормативные сроки.

Эти результаты достигнуты благодаря проведенным подготовительным мероприятиям. Проверено и подготовлено 6347 многоквартирных домов, 957 социальных учреждений, 122 котельные, 93 тепловых пункта, свыше 11 тыс. км инженерных коммуникаций. Нормативные запасы топлива обеспечивают стабильную работу энергосистемы. Для устранения возможных технологических нарушений сформирована группировка сил и средств: 418 бригад (более 2300 сотрудников) и около 1800 единиц спецтехники.

«Хочу напомнить, что в преддверии длительных праздничных дней, когда нагрузка на коммунальный комплекс возрастает, у нас функционирует важный инструмент оперативного реагирования – Единая региональная горячая линия ЖКХ. Это не просто сервис, а часть нашей большой работы по повышению качества жизни. Она напрямую поддерживает реализацию стратегического плана «На Севере – Жить!», где ключевыми являются именно комфорт, надёжность и оперативность в решении жилищно-коммунальных вопросов», – подчеркнула Зинаида Середа.

Позвонить по номерам 0051 или 8-800-444-00-51 можно круглосуточно. Сообщения принимают операторы, а если все линии заняты – голосовой помощник. После обработки заявка мгновенно направляется исполнителю, который обязан устранить проблему в установленные законом сроки. Оператор обязательно перезванивает заявителю, чтобы лично подтвердить качество работы. Только после этого заявка снимается с контроля.

Таким образом, обеспечен замкнутый цикл контроля от звонка жителя до его подтверждения об устранении проблемы.

 

 

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/559607/#&gid=1&pid=1

