«Единая Россия» готовит технологический блок новой народной программы

«Единая Россия» провела первый окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён развитию промышленности. На площадке в Екатеринбурге собрались представители всех регионов Уральского федерального округа — ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты партии и другие. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь генсовета, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред Президента в УрФО Артём Жога.

По словам Дмитрия Медведева, за время действия народной программы «Единой России» в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Свыше 100 миллиардов пошло на программу «Профессионалитет», 40 миллиардов – на создание инженерных школ в вузах.

«Произошёл качественный рывок. Удалось в несколько раз увеличить объём выпуска многих видов военной продукции. И партия внесла свой вклад в решение этой задачи — создан Центр беспилотных систем и технологий. Его задача, как и многих других подобных организаций, продвижение современных прорывных технологий как в оборонной, так и в гражданской сфере», — акцентировал внимание председатель партии.

Достигнутые результаты — неплохая точка отсчёта в большой и серьёзной работе, которую партия вела на разных направлениях, уверен Дмитрий Медведев. Её итоги партия подведёт на восьми окружных форумах. А также – соберёт на них предложения, которые сформируют будущую программу «Единой России» на парламентские выборы.

«Впервые в этом документе должен появиться раздел, который будет посвящён промышленности и технологическому суверенитету. В условиях современного мира мы обязаны обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал, и биотехнологий, новых материалов, и энергетики нового поколения, и, конечно, космоса и связи», — пояснил он.

О выполнении правительством положений народной программы «Единой России» в сфере развития промышленности рассказал Денис Мантуров.

В перспективе ближайших лет и новой народной программы стоят задачи развития ракетно-космической промышленности, отметил первый зампред правительства. Также в приоритете партии — обеспечение продовольственной безопасности; акцент на разработке и внедрении высокотехнологичных станков и промышленных роботов (от темпов решения этой задачи зависит переход к экономике высоких зарплат, а это — основа благополучия граждан).

«Правительство рассчитывает, что «Единая Россия» сделает в следующем электоральном цикле акцент на технологической повестке. Это поможет привлечь дополнительные административные, финансовые и кадровые ресурсы для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны», — указал Денис Мантуров. Свои предложения в новую народную программу «Единой России» внесли участники форума — они выработали решения на шести тематических круглых столах.

Инициативы касаются развития кадрового потенциала промышленности (это создание федеральных и региональных центров повышения квалификаций, модернизация портала «Работа России», в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта); поддержки российских производителей (создание механизма приоритетной выкладки отечественных товаров в торговых сетях и на маркетплейсах; продвижение отечественных брендов; локализация производства жизненно важных лекарств в России).

Для включения в основной программный документ прорабатывается стратегия промышленного лидерства в части станкостроения, новых материалов и роботизации производства, развития новых материалов и химии как базы для энергетики и транспорта, создания центров инженерных разработок и промышленной робототехники непосредственно на местах.

В части системы мотивации для привлечения кадров в промышленность были названы: синхронизация образования и практики, в том числе выстраивание связей между вузами и предприятиями, внедрение в учебные программы современного ПО, система наставничества, подготовка кадров к цифровому строительству и использованию ИИ.

Инициативы представят на рассмотрение экспертного совета, который начал работу над народной программой «Единой России» по инициативе Дмитрия Медведева. Свои предложения внесут и все желающие жители страны — сделать это можно онлайн на сайт естьрезультат.рф.

«Сегодня, когда Россия ставит перед собой амбициозные задачи по созданию прорывных технологий в самых разных сферах, от микроэлектроники до медицины, роль науки и технологий становится как никогда важной. У нас ведутся фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня, формируются научные школы, воспитываются новые поколения исследователей и специалистов, решивших связать свою жизнь с наукой и Арктикой, а также готовых представить блок инициатив по технологической повестке на рассмотрение федерального экспертного совета, который начал работу над народной программой», - прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

