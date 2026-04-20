«Единая Россия» и народная программа «На Севере – жить!»: 36,5 тысячи единиц нового оборудования появилось в медицинских организациях нашего региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу на форуме сторонников партии «Единая Россия» — «Народная программа «На Севере – жить!» — рассказал о значительных результатах в сфере здравоохранения.

Правительство региона прилагает много усилий для повышения комфорта пациентов в больницах, поликлиниках и амбулаториях. С 2019 года капитально отремонтированы 8 медучреждений и 9 их филиалов, приведены в порядок 20 отделений в поликлиниках, созданы и обновлены 13 амбулаторий и 20 ФАПов. Порядка 9 миллиардов рублей направлено на приобретение 36,5 тысячи единиц медицинского оборудования, техники и мебели.

«Инвестиции в здравоохранение с 2019 года мы увеличили в два раза. Тем не менее, современных аппаратов пока ещё не хватает», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В рамках народной программы «На Севере — жить!» приобретены семь мобильных комплексов (диагностических, рентгенологических и стоматологических), обновлены 186 машин скорой помощи, 155 единиц легкового автотранспорта, а также три микроавтобуса и автобус выездной бригады заготовки компонентов крови. С целью увеличения доступности медпомощи для жителей отдаленных населенных пунктов работают выездные бригады. В минувшем году мобильные медицинские бригады совершили 883 выезда, еще 9 раз в районы выезжали консультативные бригады из числа областных врачей-специалистов. На регулярной основе по 16 маршрутам работают «медицинские шаттлы». В прошлом году благодаря им 7621 пациент получил своевременную помощь. В рамках губернаторского проекта «Витаминизация» порядка 100 тысяч жителей Мурманской области бесплатно проверили уровень витамина D.

Отдельно глава региона обратил внимание на кадровый вопрос, который стоит остро во всей стране.

«Я часто беседую с врачами и хочу их поблагодарить за то, что, несмотря на все проблемные вопросы, они двигают здравоохранение региона. Нехватка медицинского персонала — это борьба за кадры, она сейчас идёт во всей стране, — отметил Андрей Чибис. — Минздрав России оценивает наши практики по привлечению медицинских кадров как эффективные, в том числе и проект «Курс на Север». При этом, сейчас все регионы и федеральный центр сообща работают над тем, чтобы врачей в стране было еще больше, потому что кадров не хватает всем».

Благодаря укрупнению в 2025 году ряда медицинских организаций, маршрутизация пациентов организована не только по месту жительства, но и по наличию специалистов и доступности исследований, очереди на приём к узким специалистам и на диагностику стали короче. Среди ключевых задач на предстоящий период — завершение строительства нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера и капремонт хирургического корпуса ЦРБ Североморска. Продолжится оснащение медучреждений современным оборудованием в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекта «Семья» (в первую очередь Мурманской областной детской клинической больницы и перинатального центра).