Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 11:10

«Единая Россия» обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильё в общежитиях

Новый документ регулирует отношения, связанные с предоставлением организациям, осуществляющим образовательную деятельность, жилых помещений в общежитии и пользования ими обучающихся. При этом Минобрнауки и Минпросвещения наделяются полномочиями определять типовой порядок предоставления таких помещений.

«Мы наводим порядок в очень чувствительной, социально значимой теме. Это конкретная и очень важная мера поддержки. В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали», — сказал председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи.

«Новый закон, который вступит в силу с сентября 2026 года, - значительный шаг для поддержки молодых семей. «Единая Россия» и на федеральном, и на региональном уровне уделяет большое внимание социальной защищённости семей, а также решению демографических задач», - отметила заместитель руководителя МКС по СЗФО, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Как сообщила парламентарий, в Мурманском медицинском колледже работает комната для пребывания детей из студенческих семей, в которой на время занятий могут оставить своих малышей учащиеся колледжа. Это пилотное пространство, созданное в рамках проекта «На Севере — малыш» плана «На Севере — жить!», инициированного губернатором Андреем Чибиcом. Кроме того, в Мурманской области на базе Мурманского арктического университета при поддержке партии открыта комната матери и ребёнка. Здесь также работает группа кратковременного пребывания, где молодые родители могут оставить детей под присмотром студентов педагогических специальностей, которые учатся в этом же здании и проходят здесь практику.

«Системная работа партии с правительством по решению важной демографической задачи будет продолжена», - заключила Татьяна Кусайко.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-obespechila-prioritetnoe-pravo-studencheskih-semej-na-zhilyo-v-obshezhitiyah

