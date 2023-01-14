«Единая Россия» объявила старт Всероссийской акции «Тепло для героя»

Акция в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации пройдёт с 10 января по 13 февраля 2023.

Тысячи солдат в тяжелейших условиях отстаивают честь нашей страны в зоне ведения специальной военной операции. Все они оказались вне дома, вдалеке от близких и друзей. В таких обстоятельствах даже самые сильные люди находятся в состоянии стресса и растерянности, а простые вещи, сделанные вручную, придают сил. Именно сейчас важно объединиться и совершать добрые дела. Любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны для каждого бойца.

«Серебряные» волонтёры, люди старшего поколения с активной жизненной позицией и все неравнодушные северяне могут отправить российским военнослужащим ко Дню защитника Отечества письма со словами поддержки и тёплый подарок, связанный своими руками.

«Дорогие земляки, призываю принять активное участие во Всероссийской акции «Тепло для героя»! Наступили холода и нашим бойцам крайне необходимо иметь шерстяные вещи для сохранения тепла и здоровья. А ещё более приятным будет, если эти вещи будут связаны и сшиты руками бабушек и мам, жён и детей. Важно, чтобы зимой наши ребята были согреты и чувствовали заботу со стороны родных, близких и земляков», - обратился к жителям Мурманской области региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Сергей Ершов.

Письма и тёплые подарки для военнослужащих в срок до 13 февраля 2023 года принимаются в Региональном исполнительном комитете партии (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 424, тел. 45-16-28) и в местных отделениях «Единой России». Все письма и вязаные изделия будут переданы военнослужащим ко Дню защитника Отечества.