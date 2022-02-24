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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 11:00

«Единая Россия» окажет всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса

Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии уже отправилась из Ростова в распределительный центр, а затем - в пункты временного размещения.

Первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область. До 28 февраля в регион доставят ещё 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, которых размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями «Единой России», которое он провел из Ростовской области.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

«Работа должна быть постоянной и вестись до тех пор, пока в ПВР остаются люди», — заявил секретарь Генсовета.

С этой целью необходимо наладить, в том числе, работу волонтеров-психологов, так как люди пребывают в стрессовой ситуации. А также работу с детьми, подчеркнул Андрей Турчак.

«Больше половины эвакуированных это как раз дети. Их счет идет на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса», — сказал Андрей Турчак.

Помимо решения правовых вопросов, приемные «Единой России» помогут прибывающим жителям ЛНДР в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске родственников при размещении в разных ПВР, организации медицинской помощи и обучения детей. Приемные партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования и информирования беженцев, сообщила глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

В свою очередь, врио главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за организацию волонтерской помощи беженцам с Донбасса.

Как заявила сенатор РФ от Мурманской области, руководитель Волонтерского центра «Единой России» Татьяна Сахарова, Кольский полуостров готов принять жителей из Луганской и Донецкой республик.

«С 22 февраля в Мурманской области развернуты 26 пунктов сбора гуманитарной помощи. Они, в том числе, будут работать на базе региональной приемной и местных отделений «Единой России». Об этом ранее сообщил губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис. Кроме того, на базе юридического центра региональной приемной организован Центр правовой поддержки граждан, подготовлена упрощенная процедура оказания юридической помощи. Идет формирование волонтерского корпуса, готового работать с эвакуированными жителями из ЛНР и ДНР», - сообщила парламентарий.

А в это время Мурманское региональное отделение «Единой России» мобилизовало все силы на организацию помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской республик. С 22 февраля в Кольском Заполярье работает 26 пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них открылся на базе региональной приёмной в Мурманске.

Неравнодушные северяне привезли в приёмную одеяла, средства гигиены, одноразовую посуду, памперсы и пеленки для маленьких детей, детские книги, игрушки и канцтовары. Среди тех, кто решил поддержать вынужденных переселенцев, - преподаватели и ученики гимназий №5 и №6 областного центра, сотрудники Мурманского морского торгового порта, представители культурного центра «Узбекистан», жители Мончегорска, которые приехали погостить на выходной к родственникам.

 

 

Фото:  https://murmansk.er.ru/activity/news/andrej-turchak-rossiya-vsegda-byla-i-budet-s-donbassom

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