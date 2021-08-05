В Мурманскую область поступила вакцина «Спутник Лайт»Самолёт «России» получит имя туристического города Кировска!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 16:15

«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте

Ведомство и партия создадут центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества.

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. Она прошла 4 августа на площадке «Единой России».

«Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы - от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приёмки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Андрей Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД. «Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжёмся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», - сказал он.

В целом, начиная с 2022 года, будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Депутаты «Единой России» посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители. Мы должны сделать все, чтобы их ожидания оправдать. Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение Президента исполнить в срок», - сказал Сергей Кравцов.

«За счёт мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования по ряду ключевых направлений, в число которых входит строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием», - пояснила региональный координатор проекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

При этом актуальной проблемой для большинства регионов остаётся несоответствие существующей образовательной среды современным требованиям СанПин и противопожарной безопасности. 

Как уточнила министр, от Мурманской области в перечень зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте,  вошли 7 общеобразовательных организаций: Кильдинская школа-интернат,  ООШ №19 г. Кандалакша, «Краснощельская СОШ» Ловозерского района,  «Пушновская СОШ» Кольского района, СОШ №12 и СОШ №2 г. Североморск, ООШ №288 ЗАТО г. Заозерска.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент РФ поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» в Госдуме окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Комментарий к новости:Прокуратурой Мончегорска защищены права 82-летнего пенсионера на возможность после смерти быть похороненным рядом с ранее умершей супругой
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Комментарий к новости:В Росреестре Мурманской области состоялось расширенное совещание по вопросам программы «Гектар Арктики»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области стали чаще брать ипотечные кредиты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 38 копеек, евро – на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правительство не поддержало депутатский законопроект об увеличении суммы социального налогового вычета в 3 раза
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика