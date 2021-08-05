«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте

Ведомство и партия создадут центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества.

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. Она прошла 4 августа на площадке «Единой России».

«Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он призвал секретарей региональных отделений «Единой России», а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы - от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приёмки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Андрей Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку ПСД. «Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжёмся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», - сказал он.

В целом, начиная с 2022 года, будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Депутаты «Единой России» посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители. Мы должны сделать все, чтобы их ожидания оправдать. Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение Президента исполнить в срок», - сказал Сергей Кравцов.

«За счёт мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования по ряду ключевых направлений, в число которых входит строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием», - пояснила региональный координатор проекта «Новая школа», министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

При этом актуальной проблемой для большинства регионов остаётся несоответствие существующей образовательной среды современным требованиям СанПин и противопожарной безопасности.

Как уточнила министр, от Мурманской области в перечень зданий общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, вошли 7 общеобразовательных организаций: Кильдинская школа-интернат, ООШ №19 г. Кандалакша, «Краснощельская СОШ» Ловозерского района, «Пушновская СОШ» Кольского района, СОШ №12 и СОШ №2 г. Североморск, ООШ №288 ЗАТО г. Заозерска.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент РФ поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция «Единой России» в Госдуме окажет правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.