«Единая Россия» подвела итоги III всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». В числе победителей - МКД из Мурманска

Всероссийский конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района» - для активистов до 35 лет.

Победителей определяли в два этапа: при участии экспертного жюри и с помощью народного голосования. В народном голосовании конкурса «Лучший дом. Лучший двор» приняли участие более 280 тысяч человек, сообщил координатор партпроекта «Школа ЖКХ», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

«Благодаря этому мы выбрали 20 лидеров в каждой номинации, а далее профессиональное жюри оценило их работы и уже среди них определило топ-5 лучших», — пояснил он.

Победителем (1 место) в номинация «Самый энергоэффективный дом» стал дом №5/1 по ул. Полярные Зори в городе Мурманске.

Александр Козлов напомнил, что на конкурс поступило более 3,5 тысячи заявок. Победителями в своих федеральных округах по количеству проголосовавших стали: Кемеровская область - Кузбасс, Сахалинская область, Мурманская область, Волгоградская область, Москва, Республика Дагестан, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Донецкая Народная Республика.

Торжественное награждение победителей состоится в начале 2026 года в Москве и региональных отделениях партии «Единая Россия».

Напомним, конкурс «Лучший дом. Лучший двор» конкурс проводится партпроектом «Школа ЖКХ» при поддержке Минстроя РФ, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Фонда развития территорий. Он направлен на выявление и распространение лучших практик благоустройства, а также поощрение эффективно работающих управляющих компаний и объединений собственников жилья.