«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей

Госдума приняла закон, сохраняющий льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы и колледжи. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

«Законопроект устраняет, как мы говорим, правовую коллизию в законодательстве и предусматривает сохранение за детьми участников СВО льгот и социальных гарантий в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи», - пояснила парламентарий.

Новые нормы будут действовать, в том числе, и для совершеннолетних детей военнослужащих, добровольцев, сотрудников прокуратуры, следкома, полиции и Росгвардии.

На пленарном заседании также принят закон о бесплатном проезде военнослужащего и его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Наделены преимуществом на обеспечение жилыми помещениями бойцы СВО, имеющие статус детей-сирот и выполнявших задачи по отражению вторжения на территорию РФ. Продлены кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей до конца 2026 года.

«Мы с коллегами продолжаем работу по совершенствованию законодательства в сфере поддержки наших бойцов и их семей», - заключила Татьяна Кусайко.

