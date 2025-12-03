«Единая Россия» провела форум партпроекта «Детский спорт»

В работе форума принял участие Региональный координатор партроекта Дмитрий Шаповалов.

В приветствии участникам форума министр спорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярё подчеркнул, что Президент России Владимир Путин подчёркивает необходимость уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков, поскольку ценности и ориентиры, заложенные в молодом возрасте, зачастую определяют всю взрослую жизнь человека.

Руководитель Центрального исполкома партии, депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что цель партпроекта проста и очевидна: дать детям, вне зависимости от того, живут ли они в городе или маленьком селе, возможность играть в команде и чувствовать спортивный дух.

«Все активности, фестивали, спортивные праздники, семейные старты будем поддерживать, инфраструктуру, которую вы развиваете, естественно, мы будем делать всегда элементами нашей народной программы», — заверил он.

Член общественного совета партпроекта, первый зампред комитета Госдумы Дмитрий Пирог напомнил, что ранее вступил в силу принятый при поддержке «Единой России» закон о создании Российского спортивного фонда, куда направляются средства от букмекеров. Его ключевая задача – системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. «Из этих средств только 15% пойдёт в федерации спорта, 85% — в регионы», — подчеркнул он.

Как сообщил регкоординатор проекта «Детский спорт» Дмитрий Шаповалов, представители регионов приняли участие в торжественной церемонии открытия II Всероссийского фестиваля спортивной борьбы среди школьников «Борьба в школу».

«В ходе пленарного заседания вместе с экспертами, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере спорта обсудили приоритетные направления развития школьного и массового спорта. Говорили о доступности спортивных программа для школьников, делились опытом проведения фестивалей по различным видам спорта, оценили итоги реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» в регионах», - заключил регкоординатор.

