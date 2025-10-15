Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»

На площадке Национального центра «Россия» собрались более 700 человек: это председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта «Женское движение «Единой России» из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания «Женского движения «Единой России», отражены в народной программе, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума.

«Вы должны рассказывать о том, чем занимаетесь, поскольку именно рассказывая о том, чего мы добились, а мы в общем и целом добились немало в реализации народной программы, мы тем самым прокладываем себе дорогу в будущее», – подчеркнул он.

Председатель партии поручил «Женскому движению «Единой России» принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива. Дмитрий Медведев также поддержал предложение о расширении проекта «Женская политшкола «Единой России».

Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил, что в 2026 году предстоит большая работа, в том числе, при подготовке к ЕДГ-2026 и созданию новой народной программы «Единой России». Организовать её можно на площадке женских клубов. «Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдём на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком», – пояснил он.

Как сообщила делегат форума Светлана Виденеева, в Мурманской области успешно апробирована практика создания женских клубов при кадровых центрах. «Они открыты в Североморске, Снежногорске, Мурманске, Мончегорске, Кировске и Кандалакше. Эти площадки становятся точками притяжения, открытого диалога, взаимопомощи и личностного роста. В них обсуждаются самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Также важна их роль в поддержке фронта и семей военных», - подчеркнула она.

В преддверии 2026 года «Единая Россия» ставит задачу сделать партийный проект максимально полезным для развития регионов и муниципалитетов, заявила сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова.

Ежедневно проходит более тысячи мероприятий объединения, рассказала координатор партпроекта, депутат Госдумы Наталия Полуянова. «Три года назад мы начинали как инициатива, сосредоточенная на приграничных регионах и ориентированная на социально-гуманитарную поддержку. С тех пор это направление стало ключевым, а по всей России появились швейные мануфактуры и волонтёрские объединения, оказывающие помощь фронту», – подчеркнула она.

«Мурманская область в авангарде реализации партпроекта на региональном и федеральном уровне. Свидетельство тому – широкое представительство нашей делегации. Каждая из нас внесла свой вклад в выработку предложений по участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач. Кульминацией пленарного заседания в национальном центре «Россия» стало вручение Дмитрием Медведевым партбилета руководителю «Женского клуба» в ЗАТО город Заозерск Евгении Максименко. Из 700 участниц такой чести были удостоены пять активисток со всей страны», - рассказала региональный координатор проекта «Женское движение «Единой России» в Мурманской области Анна Гришко.

Активистки «Женского движения «Единой России» озвучили инициативы, которые хотят реализовать в следующем году. В их числе предложение по масштабированию нескольких проектов: проекта «Наставничество»; образовательного проекта для жён и матерей участников СВО с привлечением к его реализации представителей РПЦ; проекта «Женская политшкола» (на площадке партии); программы по социокультурной реабилитации бойцов; программы диспансеризации для детей; продление практики образовательных онлайн-тренингов, направленных на поддержку женского предпринимательства.

 

 

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
