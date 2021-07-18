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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.21 08:00

«Единая Россия» соберёт идеи в народную программу на интернет-портале и в офлайн-формате

Партия «Единая Россия» запустила интернет-портал, куда россияне смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии, сделать это можно как онлайн, так и офлайн, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как пишет РИА «Новости», предвыборную программу «Единой России» на выборы в Госдуму в 2021 году действующий председатель партии Дмитрий Медведев огласил «народной», потому что регионы могли направлять свои предложения по её формированию. Как пояснил Турчак, предложения и корректировки действительно собирались из регионов, однако, разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя».

Каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором программы партии. Это поможет сделать её по-настоящему народной, подчеркнул секретарь.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - отметил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Принять участие в формировании народной программы на сайте np.er.ru можно двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни или направить свои предложения через специальную форму.

«Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приёмной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин», - отметили в партии.

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы, где принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

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