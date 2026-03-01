«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»
Мурманская область. Арктика (16+)01.03.26 16:00

«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»

В Мурманске состоялось расширенное заседание общественного совета партийного проекта «Историческая память».

«Быть участником всенародного проекта, который превратился в неотъемлемую часть празднования Дня Победы – большая честь для каждого из нас. Лично меня радует, что все больше северян хотят внести свой вклад в сохранение исторической памяти нашего народа. В прошлом году в нашем регионе было открыто 312 площадок для написания диктанта. В нём приняли участие 13 тысяч человек разных возрастов и профессий. Призываю всех 24 апреля поддержать патриотическую акцию», - сказал в приветственном слове первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Дубовой.

Как сообщил региональный координатор проекта «Историческая память» Михаил Белошеев, «Единая Россия» в восьмой раз проведёт международную акцию «Диктант Победы». Это самая масштабная акция, которая организуется в рамках партийного проекта «Историческая память» и народной программы.

«Диктант стал ответом на два назревших в обществе запроса: защитить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и о решающем вкладе Советского Союза в разгром гитлеровской Германии», - подчеркнул он. 

Восьмой «Диктант Победы» пройдёт с учётом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В тестовые задания войдут вопросы, посвящённые другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок — о тематике СВО.

Участники совещания обсудили организационную подготовку к «Диктанту Победы», подтвердили свою готовность участвовать в патриотической акции. В свою очередь, Мурманская областная научная библиотека выступила с инициативой организовать на своей базе подготовку к историческому тестированию для всех желающих.

 

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-organizuet-320-ploshadok-dlya-provedeniya-diktanta-pobedy

-

