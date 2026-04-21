«Наш долг — окружить заботой»: Андрей Чибис увеличил детям войны единовременную выплату к 9 Мая до 5 тысяч рублей
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.26 17:40

«Единая Россия» включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов

«Единая Россия» сегодня помогает выстраивать эффективное взаимодействие муниципалитетов. Прошедший год в партии был объявлен Годом муниципального депутата, одна из целей которого — усиление внутрипартийной коммуникации, сказал председатель партии на мастер-лекции «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны». Он напомнил, что «Единая Россия» лидирует среди политических партий по уровню представительства на муниципальном уровне – 84% от общего числа местных депутатов.

«Местный уровень власти всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них. Ведь именно к вам (муниципальным служащим. — Ред.) идут со своими проблемами, предложениями, именно поэтому и Глава государства уделяет всем этим проблемам столь пристальное внимание», — заметил он.

Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.

«Её решение требует грамотного взаимодействия всех уровней власти, включая местное самоуправление», — сказал председатель «Единой России». Кроме того, «Единая Россия» ставит перед собой задачу обеспечить большинство в девятом созыве Госдумы и приглашает глав муниципалитетов к работе над новой Народной программой партии.

«Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов. Ваше мнение для нашей партии, для всех нас, особенно важно», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев обозначил наиболее серьёзные проблемы на местах, требующие скорейшего решения. В их числе — нехватка квалифицированных кадров, их текучка.

«Хорошие возможности для концентрации финансовых и организационных ресурсов дают программы развития опорных территорий. Эта работа требует чёткой координации усилий муниципалитетов с регионами, с федеральным центром. Властям вместе с «Единой Россией» нужно будет обеспечить эффективное методическое сопровождение работы местных властей на этом треке», — пояснил он.

Нужен также системный мониторинг действующего законодательства о местном самоуправлении. «Единая Россия» включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов, заверил он.

«Уверен, что опыт Мурманска, как столицы Заполярья, будет полезен коллегам, а лучшие федеральные практики мы обязательно возьмём в работу, чтобы сделать наш город ещё комфортнее для жизни. Продолжаем работать для развития родного города и всей страны!», - отметил участник форума, глава города Мурманска, секретарь местного отделения партии Иван Лебедев.

 

 

 

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

