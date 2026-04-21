«Единая Россия» включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов

«Единая Россия» сегодня помогает выстраивать эффективное взаимодействие муниципалитетов. Прошедший год в партии был объявлен Годом муниципального депутата, одна из целей которого — усиление внутрипартийной коммуникации, сказал председатель партии на мастер-лекции «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны». Он напомнил, что «Единая Россия» лидирует среди политических партий по уровню представительства на муниципальном уровне – 84% от общего числа местных депутатов.

«Местный уровень власти всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них. Ведь именно к вам (муниципальным служащим. — Ред.) идут со своими проблемами, предложениями, именно поэтому и Глава государства уделяет всем этим проблемам столь пристальное внимание», — заметил он.

Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.

«Её решение требует грамотного взаимодействия всех уровней власти, включая местное самоуправление», — сказал председатель «Единой России». Кроме того, «Единая Россия» ставит перед собой задачу обеспечить большинство в девятом созыве Госдумы и приглашает глав муниципалитетов к работе над новой Народной программой партии.

«Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов. Ваше мнение для нашей партии, для всех нас, особенно важно», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев обозначил наиболее серьёзные проблемы на местах, требующие скорейшего решения. В их числе — нехватка квалифицированных кадров, их текучка.

«Хорошие возможности для концентрации финансовых и организационных ресурсов дают программы развития опорных территорий. Эта работа требует чёткой координации усилий муниципалитетов с регионами, с федеральным центром. Властям вместе с «Единой Россией» нужно будет обеспечить эффективное методическое сопровождение работы местных властей на этом треке», — пояснил он.

Нужен также системный мониторинг действующего законодательства о местном самоуправлении. «Единая Россия» включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов, заверил он.

«Уверен, что опыт Мурманска, как столицы Заполярья, будет полезен коллегам, а лучшие федеральные практики мы обязательно возьмём в работу, чтобы сделать наш город ещё комфортнее для жизни. Продолжаем работать для развития родного города и всей страны!», - отметил участник форума, глава города Мурманска, секретарь местного отделения партии Иван Лебедев.

